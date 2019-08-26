الارشيف / اخبار الرياضه

هل يستحق أن يكون مانشستر يونايتد وتوتنهام من ضمن الستة الكبار في البريميرليج؟

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

الإثنين 26 أغسطس 2019

d0fbca51e5.jpg
هل يستحق أن يكون مانشستر يونايتد وتوتنهام من ضمن الستة الكبار في البريميرليج؟

كتب

وكالات

 هل تنهي هزيمة مانشستر يونايتد في أولد ترافورد أمام كريستال بالاس وخسارة توتنهام على ملعبه الجديد أمام نيوكاسل مصطلح الستة الكبار في إنجلترا أم هي مجرد كبوة عابرة؟

Advertisements

ويحتل ومانشستر سيتي المركزين الأول والثاني في ترتيب الدوري الممتاز بعد ثلاث مباريات فقط وثارت شكوك بشأن قدرة توتنهام على منافستهما مثلما حدث الموسم الماضي.

 وبينما يبتعد هذا الثنائي الرائع عن بقية المنافسين ضمن "الستة الكبار" فان يونايتد وتشيلسي وأرسنال لن يقاتلوا فقط هذا العام من أجل التأهل لدوري الأبطال لكنهم سيواجهون تهديداً حقيقياً من الأندية الصغيرة.

ويعد ليستر سيتي بقيادة المدرب بريندان رودجرز والذي حقق انتصاراً رائعاً 2-1 على مستضيفه شيفيلد يونايتد من أبرز المرشحين لانهاء الموسم ضمن الستة الأوائل. وربما تشغل منافسات الدوري الأوروبي ولفرهامبتون كثيراً مع وجود العديد من المباريات أيام الخميس لكن لن تكون هناك مفاجأة إذا دخل فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو قائمة الستة الأوائل. لم يستمتع إيفرتون ببداية جيدة لكنه قد يشكل خطراً بعد أن تنسجم الصفقات الجديدة مع الفريق. وربما يكون الوصف الأكثر دقة للدوري الممتاز حالياً أنه يوجد فريقان كبيران تليهما مجموعة "الأربعة" تطاردها مجموعة أخرى من ثلاثة أو أربعة أندية.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل يستحق أن يكون مانشستر يونايتد وتوتنهام من ضمن الستة الكبار في البريميرليج؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا