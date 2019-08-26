هل يستحق أن يكون مانشستر يونايتد وتوتنهام من ضمن الستة الكبار في البريميرليج؟

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الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب وكالات

هل تنهي هزيمة مانشستر يونايتد في أولد ترافورد أمام كريستال بالاس وخسارة توتنهام على ملعبه الجديد أمام نيوكاسل مصطلح الستة الكبار في إنجلترا أم هي مجرد كبوة عابرة؟

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ويحتل ليفربول ومانشستر سيتي المركزين الأول والثاني في ترتيب الدوري الممتاز بعد ثلاث مباريات فقط وثارت شكوك بشأن قدرة توتنهام على منافستهما مثلما حدث الموسم الماضي.

وبينما يبتعد هذا الثنائي الرائع عن بقية المنافسين ضمن "الستة الكبار" فان يونايتد وتشيلسي وأرسنال لن يقاتلوا فقط هذا العام من أجل التأهل لدوري الأبطال لكنهم سيواجهون تهديداً حقيقياً من الأندية الصغيرة.

ويعد ليستر سيتي بقيادة المدرب بريندان رودجرز والذي حقق انتصاراً رائعاً 2-1 على مستضيفه شيفيلد يونايتد من أبرز المرشحين لانهاء الموسم ضمن الستة الأوائل. وربما تشغل منافسات الدوري الأوروبي ولفرهامبتون كثيراً مع وجود العديد من المباريات أيام الخميس لكن لن تكون هناك مفاجأة إذا دخل فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو قائمة الستة الأوائل. لم يستمتع إيفرتون ببداية جيدة لكنه قد يشكل خطراً بعد أن تنسجم الصفقات الجديدة مع الفريق. وربما يكون الوصف الأكثر دقة للدوري الممتاز حالياً أنه يوجد فريقان كبيران تليهما مجموعة "الأربعة" تطاردها مجموعة أخرى من ثلاثة أو أربعة أندية.