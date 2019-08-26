نجم إنتر ميلان يقترب من لوكوموتيف الروسي

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 جواو ماريو اقترب البرتغالي جواو ماريو لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي من الانتقال لفريق لوكوموتيف موسكو الروسي.

Advertisements وذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن لوكوموتيف يتطلع لضم ماريو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. وأشارت التقارير ذاتها أن النادي الروسي سيدفع 18 مليون يورو في نهاية الموسم الحالي إذا أراد ضم لاعب الوسط البرتغالي بشكل نهائي. Advertisements

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