بولتون يواجه خطر الاستبعاد من رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

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الإثنين 26 أغسطس 2019
أصبح نادي بولتون، العضو المؤسس برابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، مهددا بالاستبعاد من الرابطة، وذلك بعد أن فشلت أمس الأول السبت صفقة الاستحواذ التي كانت منتظرة.
وبات النادي، الذي تأسس منذ 145 عاما، مطالبا بإيجاد مشتر جديد يستحوذ عليه في موعد أقصاه الساعة 1800 بتوقيت جرينيتش غدا الثلاثاء، وإلا سيجرى إنهاء عضويته بالرابطة.
وقال بول أبلتون الحارس القضائي على النادي إنه في حالة عدم العثور على مشتري للنادي ستتم عملية إلغاء العضوية يوم الأربعاء.
وأضاف "هذا سيؤدي بالتالي إلى تصفية النادي واستبعاده من رابطة الأندية المحترفة وتسريح أكثر من 150 موظفا."
ويتنافس بولتون، وهو واحد من 12 عضوا مؤسسا للرابطة في عام 1888، في الدوري الإنجليزي لأندية الدرجة الثالثة.
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