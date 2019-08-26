تشكيلة النصر السعودي امام السد القطري في البطولة العربية

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 يستقبل نادي النصر السعودي، نظيره السد القطري مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا. وسيعتمد المدير الفني للنصر روي فيتوريا، علي الدفع بالتشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى : برادلي جونز في خط الدفاع : سلطان الغنام – عمر هوساوي – عبد الله مادو – عبد الرحمن العبيد Advertisements في خط الوسط : عبد الرحمن الدوسري – عبد الله الخيبري – نور الدين أمرابط – جوليانو في خط الهجوم : فهد الجميعة – فراس البريكان. ويأمل بطل النسخة الإستثنائية للدوري السعودي للمحترفين، في تحقيق نتيجة إيجابية، قبل موقعة الإياب التي ستقام على استاد جاسم بن حمد، يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر المقبل. Advertisements

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