ميسي يتدرب منفردا للحاق بمباراة أوساسونا في الليجا

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الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب وكالات

يواصل قائد فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، التدرب منفرداً اليوم الإثنين، داخل منشآت النادي الرياضية، في انتظار تحسن حالته هذا الأسبوع والحصول على الإذن الطبي للعودة إلى الملاعب والدخول في أول قائمة استدعاء هذا الموسم لمباراة أوساسونا السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من "الليغا".

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ولم يشارك "البرغوث" في أي دقيقة مع الفريق هذا الموسم بعد إصابته في العضلة النعلية للفخذ الأيمن، التي حرمته من إنهاء الفترة الأخيرة من فترة التحضير للموسم مع الفريق الكاتالوني.

وكانت كل الأمور تشير إلى عودة ميسي للقائمة السبت بعدما أصبح جاهزاً للمشاركة في مباراة ريال بيتيس بالأمس، قبل أن يؤكد المدرب إرنستو فالفيردي أنه وصل للتدريب ببعض المشكلات العضلية، نافياً أن يكون تعرض "لانتكاسة".

وانتهى اللقاء لصالح برشلونة 5-2 بعد تألق الوافد الجديد، الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي سجل هدفين وصنع آخر، وذلك في غياب ميسي والأوروغواياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي.

وشهد التدريب مشاركة كارليس بيريز وأنسو فاتي، من الرديف، واللذان شاركا في مباراة بيتيس، إضافة لكل من إينياكي بينيا، سارسانيداس وآبي وتيناس.