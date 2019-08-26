ماتيو ميسي يخطف الأضواء من أبيه

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الإثنين 26 أغسطس 2019
خطف ماثيو نجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأضواء في مباراة برشلونة وريال بيتيس، أمس الأحد، على الرغم من غياب والده عن اللقاء لعدم اكتمال تعافيه من إصابة عضلية.
وتابع ميسي المباراة التي احتضنها ملعب "كامب نو" لحساب الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، من المدرجات، صحبة أطفاله وزميله في الفريق الكتالوني، الدولي الأوروغوياني لويس سواريز.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لنجل ميسي، ماتيو صاحب الأربع سنوات، وهو يحتفل بأحد الفرص الضائعة للفريق الكتالوني، معتقدا أنها هدف، حيث صرخ "هدف"، وهو الأمر الذي دفع ميسي وسواريز، للتدخل سريعا لتنبيه ماتيو، بأن الكرة لم تدخل المرمى، قبل أن ينفجرا بالضحك.
وحول برشلونة تأخره أمام ريال بيتيس بهدف وحيد إلى فوز كاسح بنتيجة 5-2.
يذكر أن ميسي، أب لثلاثة أطفال، وهم تياغو من مواليد عام 2012، وماتيو، وتشيرو من مواليد 10 مارس 2018.
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