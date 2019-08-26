شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة»: 133 أكاديمية تقدمت بطلبات للترخيص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم (الاثنين)، إغلاق التسجيل في المرحلة الأولى من برنامج ترخيص الأكاديميات أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم (الاثنين)، إغلاق التسجيل في المرحلة الأولى من برنامج ترخيص الأكاديميات الرياضية ، مشيرة إلى تقدم 133 أكاديمية من مختلف مناطق ومدن المملكة بطلبات للترخيص. وأكدت الهيئة عبر «تويتر»، أنه سيتم التواصل مع ملاك الأكاديميات لاستكمال الإجراءات اللازمة للترخيص خلال الفترة القادمة.



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