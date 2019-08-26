مضر يقص شريط «سوبر جلوب» بمواجهة نيويورك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير تركي بن عبدالعزيز اليوم، انطلاق بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» في نسختها الـ13 على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام بمشاركة 10 أندية من كل قارات العـالم، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بعد أن فاز الملف السعودي بحق الاستضافة لـ4 سنوات متتالية وسط منافسة أكثر من 7 دول.

افتتاح يواكب الحدث

ينطلق حفل الافتتاح عند الساعة الـ06:30 ويستمر أكثر من 25 دقيقة، ويتخلله عدد من العروض والمفاجآت كما سيكون الدخول مجانا لكل أطياف المجتمع من الأفراد والعائلات.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع أن السعودية تسعد باستضافة الرياضيين من القارات الست بالعالم وترحب بهم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب».

وأضاف «الرعاية الكريمة من الحكومة الرشيدة للرياضة السعودية والرياضيين أفضت إلى هذه الاستضافة الكبرى، والتي تعد الأميز على مدار تاريخ كرة اليد السعودية على مستوى الأندية بعد نجاح بطولة القارات للمنتخبات عام 2000 على الصـالة نفسها».

وختم «أمنياتي بالتوفيق لممثلي السعودية الوحدة ومضر لمواصلة تشريف لعبة كرة اليد السعودية في المحافل الدولية، وأنا متأكد أن الجماهير ستملأ الصالة لا سيما أن المنطقة الشرقية مميزة وجمهورها شغوف بلعبة كرة اليد».

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كيل يواجه سيدني ومضـر يلتقي نيويورك

تنطلق البطولة بمواجهة كيل الألماني وسيدني الأسترالي عند الساعة الـ04:15 عصرا ويليهـا حفل الافتتاح قبل أن يبدأ مضر مشوار العـالمية بمواجهة فريق نيويورك سيتي بطل أندية أمريكا الشمالية والكاريبي في تمام الساعة الثامنة مساء، والتي يتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا لمساندة مضر بعد إعلان روابط أندية المنطقة الشرقية الوقوف مع ممثلي الوطن.

إشادة دولية

زار وفد الاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة الفنية والمسابقات صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام «مقر البطولة» في جولة تفقد فيها كل المرافق، حيث أثنى على أعمال التطوير التي طالت الصالة الرياضية وغرف ملابس اللاعبين وغرف الاجتماعات واستحداث المركز الإعلامي وقاعة المؤتمرات الصحفية.

وصول فرق كيل وسيدني ونيويورك

وصلت أمس فرق كيل الألماني وسيدني الأسترالي ونيويورك سيتي الأمريكي إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، واستقرت في الفنادق المخصصة لها في البطولة على أن يكتمل وصول الفرق الأخرى صباح اليوم.

10 أندية تشارك في البطولة

يتقدم فريق برشلونة الإسباني حامل لقب النسخة الماضية 2017-2018 الفرق المشاركة ويتواجد بجانبه كل من، الوحدة السعودي فريق البلد المستضيف، وفاردار المقدوني بطل قارة أوروبا، والدحيل القطري بطل آسيا، والزمالك المصري بطل أفريقيا، وتاوباتي البرازيلي بطل أندية أمريكا الجنوبية والوسطى، ونيويورك سيتي بطل أندية أمريكا الشمالية والكاريبي، وسيدني الأسترالي بطل أندية أوقيانوسيا، ومضر السعودي مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد1، وكيل الألماني مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 2.