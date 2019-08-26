أياكس يتطلع لعبور دور المجموعات الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعد وصوله إلى المربع الذهبي للبطولة في الموسم الماضي، يتطلع أياكس الهولندي إلى شق طريقه مجددا إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من خلال جولة الإياب في الدور الفاصل لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات، والتي تقام فعالياتها خلال اليومين المقبلين.

ويستضيف أياكس فريق أبويل نيقوسيا القبرصي غدا إيابا علما بأنهما تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب بقبرص.

ويحتاج أياكس للفوز على ملعبه بأي نتيجة من أجل التواجد في دور المجموعات الذي تجرى قرعته الخميس المقبل.

وتحدد مباريات الإياب اليوم وغدا هوية الفرق الستة الأخيرة المتأهلة لدور المجموعات بعدما ضمنت 26 فريقا مقاعدها حتى الآن.

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وكان أياكس محظوظا ليفلت بنتيجة التعادل من مباراة الذهاب. وتحظى مباريات الدور الفاصل لتحديد المتأهلين لدور المجموعات أيضا بأهمية بالغة لكل الأندية المشاركة فيه لأن مجرد التأهل سيمنح صاحبه 25. 15 مليون يورو (17 مليون دولار) بخلاف ما سيحصل عليه كل فريق من مشاركته ونتائجه في مباريات دور المجموعات.

وكانت فرق دينامو زغرب الكرواتي وأولمبياكوس اليوناني وسلافيا براغ التشيكي وكلوب بروج البلجيكي حققت الفوز في مباريات الذهاب لتمتلك الأفضلية في مباريات الإياب ولكن بدرجات متفاوتة.

وتغلب دينامو زغرب على مضيفه روزنبرج النرويجي 2-0، كما تغلب أولمبياكوس على كراسنودار الروسي 4 -0 قبل مباراتي الإياب اليوم، فيما ستكون المباراة الثالثة اليوم بين ريد ستار بلجراد الصربي ويانج بويز السويسري علما بأن مباراة الذهاب انتهت بينهما بالتعادل 2 - 2.

وإلى جانب مباراة أياكس وأبويل نيقوسيا، سيشهد اليوم مباراة كلوب بروج مع لاسك لينز النمساوي، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بروج 1-0، كما يلتقي سلافيا براغ مع كلوج الروماني علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز سلافيا براغ 1-0 أيضا.

وتنضم الفرق الستة الفائزة في هذا الدور الفاصل إلى الفرق الـ26 التي ضمنت مقاعدها في دور المجموعات وهي: برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبلنسية من إسبانيا، وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام من إنجلترا، ويوفنتوس ونابولي وإنتر ميلان وأتالانتا من إيطاليا، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزج من ألمانيا، وباريس سان جيرمان وليون وليل من فرنسا، وزينيت سان بطرسبورج ولوكوموتيف موسكو من روسيا، وبنفيكا البرتغالي، وشاختار دونيتسك الأوكراني، وجينك البلجيكي، وجالطة سراي التركي، وسالزبورج النمساوي.