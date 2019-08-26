ريستي ولارس يطيران بجائزتي جولف أغسطس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج اللاعبان ريستي سوبوج ولارس اينجبورج بجائزتي بطولة «RONNYLIDMAN MA SALAMA» للجولف لشهر أغسطس التي نظمها نادي ديراب للجولف السبت الماضي على ملاعبه الدولية غرب العاصمة الرياض.

وشارك في منافسات هذه البطولة أكثر من 120 لاعبا ولاعبة من مختلف الجنسيات، يتقدمهم عدد من لاعبي المنتخب السعودي للجولف.

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وتوج الرئيس التنفيذي لنادي ديراب للجولف فهد أبونيان جميع الفائزين بجوائز البطولة، بحضور رئيس لجنة ديراب للجولف طارق جاويد.

وشكر أبونيان جميع اللاعبين واللاعبات على تواصل مشاركاتهم وحضورهم في بطولات نادي ديراب للجولف، مهنئاً الفائزين والفائزات بالجوائز، مؤكداً أن هذه البطولة تأتي امتداداً لبطولات الجولف المتعددة للعام الحالي 2019، إضافة إلى كونها العودة المتجددة لبطولات نادي ديراب بعد فترة الصيف، والتي منها ستستمر بطولات النادي حتى صيف عام 2020 المقبل.

وقال «نسعى في إدارة نادي ديراب إلى استمرارية بطولات النادي بنفس معايير تنظيمها ونجاحها بما يكفل استفادة جميع اللاعبين منها خصوصاً اللاعبين السعوديين الذين نحرص في النادي على تواجدهم ومشاركتهم في مختلف البطولات لإكسابهم مزيد من الخبرة والجاهزية الفنية ليكونوا في استعداد دائم لخدمة المنتخب السعودي للجولف في جميع مشاركاته الخارجية».

الفائزون بالجوائز