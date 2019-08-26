الحبسي يحاضر شباب الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة تشارك الهيئة العامة للرياضة في فعاليات معسكر العمل الشبابي الخليجي المشترك الذي انطلق أمس بمحافظة ظفار بسلطنة عمان. ويتضمن المعسكر فعاليات عدة، منها ورش عمل تدريبية وجلسات حوارية ومحاضرة تثقيفية تتعلق بالعمل الشبابي والرياضي يقدمها الحارس الدولي لمنتخب عمان حارس الهلال السابق علي الحبسي، إلى جانب جولات سياحية تعليمية ومغامرات ميدانية وأمسيات فنية متنوعة. وتأتي مشاركة الهيئة في المعسكر بعدد من الشباب في إطار برامجها المتعددة لتمكين الشباب من الممارسة والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية المختلفة وإكسابهم المزيد من المهارات والقدرات البدنية والتي تتواكب مع مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030.



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