سطوة الاتحاد آسيويا ترعب الأزرق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يترقب عشاق كرة القدم الآسيوية مواجهة نارية تجمع بين الغريمين السعوديين الاتحاد والهلال عندما يتصارعان اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في كلاسيكو عاصف يدخل ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتجري مباراة الإياب في 17 سبتمبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكسب كلا الفريقين مباراته الافتتاحية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز الاتحاد على الرائد 3-1، فيما تغلب الهلال على ضمك 4-2، وهو ما يؤكد جاهزيتهما لخوض النزال الآسيوي الذي يصعب التكهن بنتيجته في ظل التنافس القديم بين الفريقين على مختلف البطولات المحلية والخارجية.

ويتشارك الفريقان في أنهما نجحا معا في تحقيق 9 ألقاب قارية إلى جانب 23 لقبا في الدوري السعودي، وبالتالي فإنهما يعتبران من ضمن أعظم الأندية الآسيوية وأكثرها نجاحا، ويتفوق الاتحاد على الهلال آسيويا، حيث فاز عليه في المواجهتين اللتين جمعتهما في دورين مختلفين.

قبل المواجهة

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- بلغ الهلال الدور قبل النهائي 3 مرات في السنوات الخمس الأخيرة

- آخر ظهور للاتحاد في الدور قبل النهائي عام 2012 عندما خسر أمام جاره الأهلي

- تقابلا للمرة الأولى آسيويا بنسخة 2000-2001 ضمن ربع النهائي وفاز الاتحاد 2-0 بهدفي اليامي وسيرجيو

- المواجهة القارية الثانية بينهما جاءت بدور الـ16 عام 2011، وفاز الاتحاد 3-1

- تقاسما الفوز بألقاب 14 بطولة للدوري من أصل 16 خلال الفترة من موسم 1995-1996 ولغاية 2010-2011.

- خلال الفترة من موسم 1995-1996 وحتى 2010-2011 فاز الهلال بخمسة ألقاب قارية بينها بطولة الأندية الآسيوية عام 2000

- توج الاتحاد بلقب دوري أبطال آسيا مرتين على التوالي عامي 2004 و2005