خلافات السومة.. منطقية أم عنجهية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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على الرغم من نجاح المحترف السوري عمر السومة في الأهلي من حيث مساهمته في تحقيق بطولات للفريق كدوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد وكأس السوبر، وفي خطف ألقاب شخصية بينها لقب هداف الدوري 3 مواسم، إلا أنه منذ انضمامه إلى الفريق في يوليو 2014 بقي طرفا في كثير من الخلافات داخل ناديه، سواء مع زملائه اللاعبين أو مع عدد من المدربين الذين أشرفوا على تدريب الفريق، حيث حفلت مسيرته بعدد من المشاكل داخل وخارج المستطيل الأخضر، دفعته إلى التلويح بالرحيل عن ناديه أكثر من مرة، كان آخرها خلافه مع المدير الفني الحالي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش قبل أن يقدم اعتذاره على تصرفه برمي قميص الفريق في لقاء فريقه أمام الهلال، ضمن ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا في نسخته الحالية.

كما سبق أن سجل حالات خلاف علنية وتحديدا ضد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف حينما استبدله في مباراة أمام الهلال وأدخل مهند عسيري، حيث أظهر امتعاضه واضعا إصبعه على رأسه في إشارة حملت كثيرا من التفسيرات من حيث وصفه للمدرب.

بعض خلافات ومشاكل السومة قبلها الجمهور الأهلاوي، فيما وصفت أخرى بأنها تصرفات غير مقبولة تدل على دلال اللاعب الزائد.

أبرز خلافات ومشاكل السومة

2016

مشادة كلامية في مطار جدة مع أحد موظفي أجهزة تفتيش الركاب

خلافات متكررة مع لاعبين داخل الفريق وعلى رأسهم إسلام سراج

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2017

خلاف مع اللاعبين والجهاز الفني بدكة البدلاء أثناء مباراة الأهلي والرائد ببريدة

خلاف مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف على خلفية استبداله أمام الهلال وإدخال مهند عسيري

2018

خلاف مع المدافع سعيد الربيعي تسبب في انتقال الأخير من الأهلي

خلاف من المدرب فوساتي بعد اعتماده على ديجانيني في مباريات البطولة العربية

2019

خلاف مع اللاعب أيمن خليف أدى لاستبعاد اللاعبين من قبل المدرب الأرجنتيني غويدي قبل مباراة الشباب

خلاف مع المدرب الكرواتي برانكو ايفانكوفتش، نتيجة عدم إشراكه أساسيا ضد الهلال بإياب دور الـ 16 لأبطال آسيا