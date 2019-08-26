ماريو يعد بالتعويض أمام أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

ناقش مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، حول أسباب الظهور الباهت في أولى مباريات الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وخسارته على أرضه بين جمهوره أمام فريق الاتفاق 0-2.

واتفق المدرب مع الإدارة على حلول يمكن من خلالها تغيير شكل الفريق بدءا من مواجهة أبها الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بضاحية الشرائع في إطار لقاءات الجولة الثانية للدوري.

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وكان عدد من جماهير فرسان مكة رفعوا أصواتهم خلال اليومين الماضيين بعد الهزيمة الصادمة لهم رغم الاستقطابات والتعاقدات والمعكسر الإعدادي الخارجي للفريق.

ومن بين المطالب التي برزت في المدرج الوحداوي خلال وبعد مباراة الاتفاق، عدم الاستغناء عن المدافع البرازيلي ريناتو شافيز بعد المستوى الضعيف الذي قدمه المحترف خالد أدنون، وضرورة إيجاد صانع ألعاب بديل للمحترف التركي أمري كوالاك الذي لم يقدم ما يشفع له.

من جهة أخرى ورغم محاولات الإدارة الوحداوية لحث الجمهور على الحضور من أجل الحصول على مكافأه المليون ريال في حال تجاوز عدد المشجعين نصف سعة الملعب، إلا أن الحضور في مباراة الاتفاق لم يتجاوز 2450 مشجعا، وهو عدد لم يصل إلى نصف العدد المطلوب مقابل الحصول على المكافأة المرصودة.