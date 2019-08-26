يد الأهلي تصطاد محروس والزمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عزز مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ صفوف الفريق الأول لكرة اليد بصفقتين على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، حيث تعاقد أمس رسميا مع المدرب الحائز مع منتخب الشباب المصري على الميدالية البرونزية خلال منافسات كأس العالم الأخيرة تحت 21 عاما بإسبانيا، المصري طارق محروس، بحضور الرئيس التنفيذي أحمد نور، وعضو مجلس الإدارة أيمن المدني.

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كما وقع مجلس الإدارة رسميا مع اللاعب الدولي التونسي إلياس الزمال (27 عاما) بعقد لمدة موسم رياضي واحد، قادما من صفوف نادي مكارم المهدية التونسي.

وعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم، فقد واصل المدير الفني برانكو إيفانكوفيتش خلال التدريبات، معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة الافتتاحية للفريق بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام العدالة، والتي خسرها الفريق بسماحه لضيفه بإدراك التعادل في زمن قاتل.

وجرت التدريبات بحضور المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي أحمد الصائغ، حيث يستعد الأهلي للمغادرة إلى الدمام لخوض مواجهة صعبة أمام الاتفاق المنتشي بالفوز على الوحدة 2 - 0، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد في إطار لقاءات الجولة الثانية للدوري.