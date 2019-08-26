مدحت معتز لاعب منتخب مصر للسلاح يتوج بالميدالية الفضية بالمغرب...

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جدة - عمرو شويل حصل مدحت معتز لاعب منتخب مصر للسلاح على المركز الثانى والميدالية الفضية فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب. وخسر معتز مدحت المباراة النهائية أمام بطل تونس، فيما حقق مهاب سامر لاعب منتخب مصر الميدالية البرونزية. كما حققت نهى هانى المركز الثانى والميدالية الفضية فى سلاح الشيش، حيث خسرت فى المباراة النهائية أمام بطلة تونس. وحققت يارا الشرقاوى المركز الثالث والميدالية البرونزية. يرأس بعثة مصر فى السلاح عبدالمنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفنى كلا من ماهر حمزة المدير الفنى وشريف البكرى مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة. Advertisements فيما اكتفت اللاعبة المصرية فريال أشرف بطلة الكاراتيه بالحصول على ميدالية فضية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا فى المغرب. وواجهت اللاعبة المصرية فى نهائى وزن ٤٩ كجم، منافستها المغربية نسرين بوروك لتنجح لاعبة المغرب فى الفوز بالذهبية بنتيجة ١-٠. كما حصلت بطلة مصر للكاراتيه منة شعبان على الميدالية الفضية، وواجهت منة شعبان فى نهائى وزن فوق ٦٨ كجم، منافستها التونسية شاهيناز جامع على صالة الأمير مولاى عبد الله بمدينة الرباط. ونجحت لاعبة تونس فى الفوز بنتيجة المباراة لصالحها فى النهاية بنتيجة ٣-٢، لتكتفى لاعبة مصر بالفضية. وسبق لبعثة مصر فى الكاراتيه أن حصدت ٤ ميداليات برونزية فى الصباح جاءت عن طريق طه طارق وعلى إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه للرجال، بجانب ٤ فضيات عن طريق سارة عاصم فى الكاتا الفردى للسيدات، وأحمد شوقى فى الكاتا الفردى للرجال، ورضوى سيد فى وزن ٥٠ كجم كوميتيه سيدات، وعبد الله ممدوح فى وزن ٧٥ كجم، بجانب ذهبيتين عن طريق مالك سلامة وزن ٦٠ كجم، وياسمين حمدى فى وزن ٥٥ كجم.

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