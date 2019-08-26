شكرا لقرائتكم وفاة عمة سيد عبد الحفيظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفت عصر اليوم الأثنين عمة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى. ومن المقرر أن يسافر سيد عبد الحفيظ إلى بلاده لتلقى واجب العزاء فى وفاة عمته خاصة وأن الأهلى حاليا يقضى فترة راحة بعدما تخطى فريق اطلع بره بطل جنوب السودان فى الدور التمهيدى الأولى لدورى أبطال أفريقيا ويستعد حاليا لمواجهة دور الـ32 للبطولة .

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