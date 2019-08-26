شكرا لقرائتكم غزل المحلة يفوز على الجزيرة المطروحى بهدفين دون رد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز فريق غزل المحلة على الجزيرة المطروحى بهدفين مقابل للاشي فى معسكره المغلق بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد والمشاركة فى مجموعة بحرى للقسم الثانى .
ويهدف خالد عيد المدير الفنى للمحلة من خوض فريقه أكبر عدد من المباريات الودية لإحداث حالة من الإنسجام بين اللاعبين القدامى والجدد بعدما تعاقد الفريق مع أكثر من 14 لاعبا دفعة واحدة فى ظل رغبة الإدارة والجماهير فى عودة الفريق من جديد لدورى الأضواء .
وتشهد مباريات المجموعة الثالثة بالقسم الثانى منافسة حامية بين العديد من الأندية الشعبية والتى سبق لها المشاركة بالدورى المصرى مثل الأوليمبى والمنصورة وفاركو وبلدية المحلة والرجاء المطروحى .
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