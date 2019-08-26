شكرا لقرائتكم مدرب الأهلي الجديد.. شادي محمد: االاختيار حسب قوة الشخصية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى شادى محمد قائد الأهلى السابق أن المدرب الأجنبى هو الأجدر بقيادة المارد الأحمر فى المرحلة القادمة، مشددا على أن المدرب الأجنبى هو الأنسب للفريق الأحمر فى أغلب الوقات، ولابد من تغيير نغمة المدرب الوطنى والمدرب الأجنبى.

شدد على أن المدرب الوطنى لا يتحمل الضغوط وحال الاستعانة به قد يضطر مجلس الإدارة إلى تغييره فى وسط الموسم حال تذبذب النتائج، مشيرا إلى أن هناك مجلس إدارة يكون مخولا بملف المدرب الوطنى وفقا للأنسب للمرحلة التى يختار فيها سواء كان محليا أو أجنبيا.

أردف أن المدرسة التدريبية التى يستعين بها الأهلى ليست الشرط الأساسى فى التعاقد مع المدرب الأجنبى، وإن كانت المدرستين الألمانية والبرتغالية هى الأفضل والأكثر نجاحا مع المارد الأحمر، مطالبا بأن تتوافر شروط قوة الشخصية والإلمام بطبيعة النادى الأهلى وأنه نادى بطولات والمركز الثانى بالنسبة له مثل الأخير، وهى المقومات التى يرتكز عليها المسئولين فى اختيار المدير الفنى الجديد قبل المدرسة التدريبية.