شكرا لقرائتكم وتتوالى الانتصارات..مالك سلامة يتوج بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج البطل المصري مالك سلامة بالميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه ليضيف ميدالية جديدة لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب. وواجه مالك سلامة نظيره لاعب المغرب عبد السلام المكناسي في نهائي وزن 60 كجم ليحقق بطل مصر الفوز في النهاية ويمنح مصر الذهبية. وسبق لبعثة مصر في الكاراتيه أن حصدت 4 ميداليات برونزية في الصباح جاءت عن طريق طه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه للرجال، بجانب 3 فضيات عن طريق سارة عاصم في الكاتا الفردي للسيدات، وأحمد شوقي في الكاتا الفردي للرجال، ورضوى سيد في وزن 50 كجم كوميتيه سيدات. Advertisements فيما نجح شهاب محمد لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى في إضافة ميدالية ذهبية للبعثة المصرية . ونجح لاعب مصر في الحصول على ذهبية منافسات رمي القرص بعدما وصل لمسافة ٥٩:٢٣ مترا، ليتوج بالذهبية والمركز الأول. وتعتبر الميدالية الذهبية هي الأولى لبعثة مصر في ألعاب القوى مع بداية المنافسات في دورة الألعاب.

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