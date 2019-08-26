شكرا لقرائتكم المهاجم التونسى فراس شواط معروض على الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو نادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب ترشيحًا من أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع فراس شواط مهاجم المنتخب التونسي وفريق الصفاقسي فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية التى تنتهى فى مصر مساء السبت المقبل.

ويبحث الأهلى عن مهاجم سوبر لتدعيم خط هجومه فى الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة فى ظل الرغبة برحيل أزارو وتراجع مستوى مروان محسن بسبب الإصابة وعدم الاعتماد على صلاح محسن كمهاجم وحيد.

وقدم شواط مستويات مميزة مع الصفاقسي وقاد فريقه الموسم الماضى للوصول إلى الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية قبل أن يودع المسابقة أمام نهضة بركان.

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ومن المنتظر أن تحسم لجنتى التخطيط والتعاقدات بالنادى الأهلى عرض التعاقد مع مهاجم الصفاقسى خلال ساعات، خاصة مع اقتراب وليد أزارو من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد تراجع مستواه بشكل لافت ومطالبة قطاع عريض من الجماهير برحيله.

وحصل الخليج 365 على الفيديو الذى أرسله وكيل اللاعب للجنة المكلفة بالتعاقدات فى الأهلى، والذى تحسم من خلاله موقفها من اللاعب.