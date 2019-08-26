شكرا لقرائتكم الزمالك يغرى مارسيلو الأهلى بـ20 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عرض مسئولو نادى الزمالك 20 مليون جنيه على حسين السيد الظهير الأيسر للنادى الأهلى للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء فى الساعات الأخيرة من الانتقالات الصيفية الجارية والتى تنتهى مساء يوم السبت المقبل.
وعلم الخليج 365 أن الزمالك طلب من حسين السيد الحصول على الاستغناء الخاص به من الأهلى لقيده مجانا فى قائمة الزمالك مقابل منح اللاعب 20 مليون جنيه كمقدم تعاقد.
ولم يُقيد الأهلى مارسيلو حتى هذه اللحظة فى قائمته وسيحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به ويصبح لاعب حر غذ لم ينجح ألأهلى فى قيده، بعدما رفض مارسيلو عروض الإعارة لأندية الدورى وصمم على القيد بالأهلى، أو الرحيل لأى ناد آخر.
ويأمل مارسيلو فى انهاء موقفه بالقيد فى قائمة الأهلى خلال الساعات المقبل، بعدما قضى فترة إعارة الموسم الماضى فى صفوف الإتفاق السعودى، وإلا فسيكون متاحا للانتقال إلى صفوف الزمالك الذى يعتبر أفضل العروض أمامه.
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