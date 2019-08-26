شكرا لقرائتكم عماد النحاس يثير خلاف داخل الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار استقدام عماد النحاس المدير الفنى الحالى للمقاولون العرب للعمل ضمن الجهاز الفنى للأهلى خلافا بين أعضاء لجنة الكرة بالقلعة الحمراء، ما بين مؤيد لقدومه ومعارض للفكرة.

يرى الفريق المؤيد لاستقدام النحاس أنه من أبناء النادى الأهلى المخلصين ومن المدربين الواعدين المرشحين للعمل فى الجهاز الفنى الجديد ومعاونة المدرب الأجنبى الجديد والاستفادة من خبراته، على أن يتم تأهيله ليتولى تدريب المارد الأحمر فى المرحلة القادمة، لاسيما وأن النحاس أبدى استعداده للعمل مدربا عاما داخل القلعة الحمراء.

فيما يرى الفريق المعارض لقدوم النحاس أنه يتولى تدريب أحد فرق الدورى ووجوده على رأس القيادة الفنية حاليا أفضل من العمل مدربا عاماً، لاسيما وأن المدرب الأجنبى الجديد ينوى استقدام مدرب عام معه، أى أن النحاس سيكون الرجل الثالث فى جهاز الأهلى، وهو ما لن يفيد مدرب المقاولون الحالى.

ويؤيد فكرة الفريق المعارض لقدوم النحاس الاستعانة بأحد ابناء الأهلى غير المرتبطين بأندية فى الوقت الراهن مثل عادل عبد الرحمن وهشام حنفى لينضما للجهاز المعاون للمدرب الأجنبى الجديد للأهلى.