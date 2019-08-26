شكرا لقرائتكم المصري يتعادل مع القناة بدون أهداف وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل المصري البورسعيدي مع نظيره القناة بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن تحضيرات الفريق البورسعيدي للموسم الجديد.

وتعد هذه المباراة هي الرابعة للمصرى بمعسكره المغلق بالإسماعيلية والذي بدأ قبل نحو أسبوع ، حيث سبق للفريق خوض ثلاث مباريات ، انتهيت اثنتين منهما بالتعادل 1/1 أمام المقاصة ، و 0/0 أمام إنبي ، فيما فاز الفريق في مباراته الأخيرة أمام كهرباء الاسماعيلية بهدفين مقابل هدف واحد.

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ويستعد المصري لخوض منافسات دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية، بعدما غاب عن المشاركة في الدور التمهيدي والذي شهد مشاركة بيراميدز فقط من ممثلي مصر.