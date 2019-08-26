شكرا لقرائتكم رازفان: هدفنا التتويج باللقب.. ونتوقع مواجهة ممتعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي إن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل المضي قدما في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويلتقي الهلال مع مضيفه اتحاد جدة مساء يوم الثلاثاء في مواجهة سعودية خالصة في ذهاب دور الثمانية دوري أبطال آسيا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وخلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قال لوشيسكو: سنبذل قصارى جهدنا للذهاب بعيدا في البطولة الآسيوية، التتويج بالألقاب يعد الهدف الأسمى لي وللاعبين والجماهير.

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وامتدح لوشيسكو فريق الاتحاد، قائلا: لديهم فريق جيد ويعمل على بناء اللعب من الخلف، المباراة ستكون ممتعة ومثيرة من جانب الطرفين.

الإيطالي جوفينكو

وأعرب الإيطالي سيباستيان جوفينكو لاعب الهلال عن سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير على مباراة فريقه مع اتحاد جدة، وأكد جوفينكو أنه يشعر بسعادة غامرة نظراً لنفاد تذاكر المباراة.

وأوضح: سعيد للغاية باللعب أمام حضور جماهيري كبير، سمعت عن نفاد التذاكر وسيكون الأمر رائعا بالتأكيد.