شكرا لقرائتكم الباقون من المواجهة الآسيوية الشهيرة.. الشلهوب و"مديران" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يبقَ سوى محمد الشلهوب ونواف العابد من لاعبي الهلال والاتحاد الذين خاضوا المواجهة الآسيوية الأخيرة بين الفريقين في ثمن نهائي نسخة 2011، بينما اختار اثنان من لاعبي الاتحاد التحول إلى العمل الإداري، أحدهم سعود كريري الذي سيكون على مقاعد الهلال مديراً لإدارة كرة القدم.



ويستضيف اتحاد جدة مواطنه الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، في المواجهة الآسيوية الأولى بين الفريقين منذ الفوز الشهير للأصفر على غريمه 3-1 في ليلة بقيت بذاكرة جماهيره إثر مباراة شهيرة لمحمد نور الذي توقف بعد ذلك التاريخ بنحو 5 أعوام بسبب السقوط باختبار المنشطات.

وفي قائمة الهلال التي استعان بها الأرجنتيني غابرييل كالديرون في تلك الليلة بقي المخضرم محمد الشلهوب الذي كان أساسياً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وكذلك نواف العابد الذي دخل بديلاً في تلك المباراة، وليس مؤكداً أن يدفع به الروماني رازفان لوتشيسكو في مواجهة يوم الثلاثاء نظراً لعدم اكتمال جاهزيته.



وفيما اعتزل كل من خالد عزيز وأسامة هوساوي والكوري الجنوبي لي يونغ بيو وياسر القحطاني وكريستيان ويلهامسون، يلعب عبدالله الزوري بألوان فريق الوحدة، أما أحمد الفريدي فيبحث عن فريق بعد نهاية علاقته مع النصر مطلع العام الجاري.

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وتحول لاعب الوسط الروماني ميريل رادوي إلى مدرب في بلاده، وتولى الإدارة الفنية لفريق ستيوا بوخارست الشهير، قبل أن يستلم تدريب المنتخب الروماني تحت 21 عاماً.



وظهر عبدالعزيز الدوسري مسجل الهدف الهلالي الوحيد نهاية الأسبوع الماضي في نادي الفيصلي بعد غياب طويل، إذ وقع مع النادي العنابي عقداً رسمياً يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي المقابل، اعتزل لاعبو الاتحاد مبروك زايد وأحمد حديد ونونو أسيس وباولو جورج ومشعل السعيد، واختار حمد المنتشري وصالح الصقري العمل في التحليل التلفزيوني، ويواصل الجزائري عبدالملك زياية لعب كرة القدم في بلاده مع اتحاد عنابة.



وأصبح سعود كريري لاعب الاتحاد السابق مديراً لإدارة كرة القدم بنادي الهلال بعد وصول الإدارة الجديدة برئاسة فهد بن نافل، فيما حافظ أسامة المولد على منصب مدير الكرة باتحاد جدة هذا الموسم.

وانتقل محمد سالم الذي دخل في تلك المباراة بديلاً إلى الفيصلي ومنه نحو الشباب، وهو قائد الأخير في مباراة الفريق الدورية أمام الفتح في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.