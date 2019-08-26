شكرا لقرائتكم لوتشيسكو: الاتحاد خطير.. والتتويج بالآسيوية هدفنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال إن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل المضي قدماً في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويلتقي الهلال مع مضيفه اتحاد جدة مساء الثلاثاء في مواجهة سعودية خالصة في ذهاب دور الثمانية دوري أبطال آسيا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وخلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قال لوتشيسكو: سنبذل قصارى جهدنا للذهاب بعيداً في البطولة الآسيوية، التتويج بالألقاب يعد الهدف الأسمى لي وللاعبين والجماهير.

وامتدح لوتشيسكو فريق الاتحاد، قائلاً: لديهم فريق جيد ويعمل على بناء اللعب من الخلف، المباراة ستكون ممتعة ومثيرة من جانب الطرفين.