شكرا لقرائتكم سييرا: فخور بتدريب الاتحاد.. والهلال خصم صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد التشيلي خوسيه سييرا المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي صعوبة المواجهة أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.

وأوضح سييرا أنه يثق في قدرات لاعبيه على تجاوز عقبة الهلال الصعبة والاقتراب من المربع الذهبي للبطولة الآسيوية.

ويلتقي الهلال مع مضيفه اتحاد جدة مساء يوم الثلاثاء في مواجهة سعودية خالصة في ذهاب دور الثمانية دوري أبطال آسيا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

Advertisements

وأشار سييرا: جاهزون للمواجهة.. الهلال خصم صعب جداً، ونطمح في تقديم المستوى المطلوب والتقدم خطوة إلى الأمام قبل موقعة الإياب.

وتابع: ينبغي علينا تجاوز عقبة الهلال أولاً قبل التفكير في تحقيق البطولة الآسيوية.

وختم سييرا بالقول: منذ اليوم الأول لي في نادي الاتحاد وأنا أشعر بالفخر وأجد كل الحب من جماهيره وهذا ما يزيد من إصراري على الاستمرار والعمل الجاد.