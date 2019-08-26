بطلة الكاراتيه ياسمين حمدى تحقق ذهبية 55 كجم بدورة الألعاب الأفريقية

الموجز توجت البطلة المصرية ياسمين حمدى بميدالية ذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب. وواجهت ياسمين حمدي في نهائي الكاراتيه وزن 55 كجم، منافستها المغربية خولة أوهماد على صالة مولاي الأمير عبد الله بمدينة الرباط لتحقق بطلة مصر الفوز في النهاية بنتيجة 8-3. وتوج مالك سلامة بذهبية وزن 60 كجم أما رضوى سيد فتوجت بالفضية. وسبق لبعثة مصر في الكاراتيه أن حصدت 4 ميداليات برونزية في الصباح جاءت عن طريق طه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق في وزن 50 كجم كوميتيه سيدات، بجانب ذهبية عن طريق مالك سلامة وزن 60 كجم

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