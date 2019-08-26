الهولندي دوست يعود الى ألمانيا للدفاع عن ألوان إينتراخت فرانكفورت

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عاد المهاجم الهولندي باس دوست الى الدوري الألماني لكرة القدم للدفاع عن ألوان إينتراخت فرانكفورت قادما من سبورتينغ البرتغالي، وذلك من أجل تعويض رحيل الفرنسي سيباستيان هالير الى وست هام الإنكليزي.

ونقل موقع النادي عن المهاجم الهولندي البالغ 30 عاما قوله "أنا سعيد لوجودي هنا وأتطلع للوقت الذي سأمضيه مع إينتراخت فرانكفورت".

وأضاف "أنا مهاجم يحب تسجيل الأهداف".

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وسبق لدوست أن لعب في الدوري الألماني بين 2012 و2016 حين دافع عن ألوان فولفسبورغ وتوج معه بلقبي الكأس والكأس السوبر عام 2015.

ويعتبر دوست اضافة ضرورية للفريق الألماني الذي خسر هذا الصيف جهود هالير لوست هام ولاعب الوسط الصربي لوكا يوفيتش لصالح ريال مدريد، الى جانب توجهه على الأرجح للتخلي عن المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش الذي أعرب علنا عن رغبته بالرحيل.

وكشف سبورتينغ أن إينتراخت فرانكفورت دفع سبعة ملايين يورو للحصول على خدمات دوست الذي وقع عقدا لثلاثة أعوام مع النادي الألماني.

وسجل دوست 36 هدفا في 85 مباراة خاضها خلال خمسة مواسم في الدوري الألماني مع فولفسبورغ قبل الانتقال عام 2016 الى سبورتينغ الذي سجل له 76 هدفا في 84 مباراة خاضها معه في الدوري البرتغالي، وكان هداف الدوري خلال موسم 2016-2017.