شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم الزمالك أمام المقاصة × 13 مباراة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد برج العرب واحدة من أقوى مباريات كأس مصر، حيث يلتقى نادى الزمالك بفريق مصر المقاصة ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وتعد هذه المواجهة الأولى بين الفريقين فى بطولة كأس مصر، حيث لم يتواجه الناديان من قبل سوى فى الدورى العام. ”الخليج 365” يستعرض تاريخ مواجهات الفريقين قبل موقعة الكأس فى الفيديو التالي: ـ التقى الزمالك ومصر للمقاصة فى 13 مباراة ـ فاز المقاصة فى 6 مباريات Advertisements ـ فاز الزمالك فى 6 مباريات ـ حسم التعادل نتيجة مباراة واحدة ـ سجل لاعبو الزمالك 20 هدفاً ـ حافظ المقاصة على نظافة شباكه فى 4 مباريات، وحافظ الزمالك على نظافة شباكه فى مباراتين ـ آخر مباراة جمعت الفريقين فاز بها الزمالك بنتيجة 4/1 ـ أكبر فوز للمقاصة على الزمالك كان بنتيجة 3/1

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