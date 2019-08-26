فيديو.. عماد السيد ينقذ مرمى الاتحاد السكندرى من لدغة العربى الكويتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق عماد السيد حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى، وأبعد الكرة عن مرماه ليمنع هدف محقق لفريق العربى الكويتى فى الدقيقة 17 من عمرالمباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد "صباح السالم" ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال". وضمت تشكيلة الاتحاد السكندرى كلاً من: حراسة المرمى عماد السيد الدفاع: محمد أنور ومحمود رزق ومحمود شعبان والسيد سالم. الوسط: نور السيد وكريم الديب وأحمد نبيل مانجا ورزاق سيسيه الهجوم: خالد قمر وأحمد رفعت Advertisements الاحتياطى: الزنفلي ومروان النجار وأيمن غباشي ومحمد جدو وأسامة العزب وصبري رحيل وحجي بينما ضمت تشكيلة العربى الكويتى كلاً من: بينما ضمت تشكيلة العربى الكويتى كلاً من: حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور خط الدفاع: محمد فريح وأحمد إبراهيم ومحمد البذالي وعيسى وليد خط الوسط: الإسباني توريس والليبي السنوسي الهادي ، والبوركيني حامد إسماعيل خط الهجوم: مشاري الكندري، وحسين الموسوي، والسوري يوسف قلفا علي مقاعد البدلاء: فيصل عجب وبدر طارق وأحمد رحيل وجمعة عبود وعلي خلف

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