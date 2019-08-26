شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يهزم الجزيرة المطروحى 0/2 استعدادًا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق غزل المحلة على الجزيرة المطروحى بهدفين مقابل لا شىء فى معسكره المغلق بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد والمشاركة فى مجموعة بحرى للقسم الثانى .

ويهدف خالد عيد المدير الفنى للمحلة من خوض فريقه أكبر عدد من المباريات الودية لإحداث حالة من الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد بعدما تعاقد الفريق مع أكثر من 14 لاعبًا دفعة واحدة فى ظل رغبة الإدارة والجماهير فى عودة الفريق من جديد لدورى الأضواء .

وتشهد مباريات المجموعة الثالثة بالقسم الثانى منافسة حامية بين العديد من الأندية الشعبية والتى سبق لها المشاركة بالدورى المصرى مثل الأوليمبى والمنصورة وفاركو وبلدية المحلة والرجاء المطروحى .