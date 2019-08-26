يارا الشرقاوى تحقق برونزية الشيش فى دورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمنت يارا الشرقاوى لاعبة منتخب مصر للشيش الحصول على الميدالية البرونزية بعد الخسارة من بطلة مصر نهى هانى فى مباراة قبل النهائي. تأهلت نهى هانى للمباراة النهائية بعد الفوز على زميلتها يارا الشرقاوى ليكون النهائى مع بطلة تونس على الميدالية الذهبية. تنص لوائح منافسات السلاح فى دورة الألعاب الأفريقية على حصول الخاسرين من قبل النهائى على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد مراكز. يرأس بعثة مصر فى السلاح عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفنى كلاً من ماهر حمزة المدير الفنى وشريف البكرى مدرب العام سلاح السيف وإسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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