شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الجمباز يحقق ذهبية دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر للسيدات للجمباز المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب. تفوق منتخب سيدات مصر للجمباز على الجزائر التى جاءت فى المركز الثانى فى الترتيب. وأضاف منتخب الجمباز الجماعى للسيدات ميدالية جديدة للبعثة المصرية التى تواصل حصد الميداليات المتنوعة. Advertisements وتضم بعثة المنتخب كلاً من، على أبو القاسم ومحمد منتصر وزياد خاطر وكريم أيمن ومحمد إلهامي، ونانسى طمان وفرح أحمد وفرح سيد وماندى عصام وزينة إبراهيم. ويضم الجهاز الفني، جمال مطر مدير فنى للرجال وأشرف الشافعى مدير فنى آنسات ومعهم أمانى جمال الدين وأحمد عبد الراضى وزياد الحصرى وعمرو طلعت.

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