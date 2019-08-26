سوبر كورة.. شاهد مشاجرة بين منقذى السباحة وعضو داخل نادى 6 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار فيديو يرصد مشاجرة بالضرب والشتائم بين منقذى سباحة وأحد الأعضاء بصحبة أسرته فى حمام السباحة داخل نادى 6 أكتوبر الرياضى. وعن سبب الواقعة تحدث العضو أحمد على المعتدى عليه عن سبب المشاجرة قائلا عبر صفحته الخاصة "فيس بوك"، "أنا ومراتى وابنى الخمس شهور، اضربنا واتشتمنا فى حمام السباحة الخاص بالأطفال، أقل من 5 سنوات، مفيش أى إرشادات أو لافتات تنفى أو تأكد المعلومة، ولكن اعرف المعلومة شفهيا من زمان". Advertisements

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