شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يفتح خزائنه أمام مارسيلو الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مسئولو نادى الزمالك عرضًا مغريًا لحسين السيد الظهير الأيسر للنادى الأهلى للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء فى الساعات الأخيرة من الانتقالات الصيفية الجارية، والتى تنتهى مساء يوم السبت المقبل.

وعلم "سوبر كورة" أن الزمالك طلب من حسين السيد الحصول على الاستغناء الخاص به من الأهلى لقيده مجانًا فى قائمة الزمالك.

ولم يُقيد الأهلى مارسيلو حتى هذه اللحظة فى قائمته وسيحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به ويصبح لاعبًا حرًا إذ لم ينجح ألأهلى فى قيده، بعدما رفض مارسيلو عروض الإعارة لأندية الدورى وصمم على القيد بالأهلى، أو الرحيل لأى نادٍ آخر.

ويأمل مارسيلو فى إنهاء موقفه بالقيد فى قائمة الأهلى خلال الساعات المقبل، بعدما قضى فترة إعارة الموسم الماضى فى صفوف الاتفاق السعودى، وإلا فسيكون متاحًا للانتقال إلى صفوف الزمالك الذى يعتبر أفضل العروض أمامه.

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