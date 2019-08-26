شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع "حاوى" المصرى لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو سيراميكا كليوباترا فى التعاقد مع وليد حسن صانع ألعاب المصرى والإنتاج الحربى السابق فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر لمدة موسمين . ويحاول الجهاز الفنى لسيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، بناء فريق قوى قادر على المنافسة على الصعود للدورى فى ظل المنافسة الشرسة التى سيشهدها القسم الثانى فى الموسم المقبل . Advertisements يذكر أن سيراميكا كليوباترا تعاقد مع العديد من النجوم على رأسهم محمد عاشور الادهم لاعب وسط الزمالك والمصرى الأسبق وعمر سعد ظهير أيسر سموحة وحرس الحدود السابق وعبد الله بيكا صانع ألعاب المصرى السابق .

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