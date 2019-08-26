شاهد.. محمد عواد يستعرض مهاراته فى ميت عقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض محمد عواد حارس مرمى الزمالك، مهاراته الخاصة بـ"تنطيط الكرة" خلال خوض التدريبات الجماعية مع الفارس الأبيض على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة. وعرضت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك على "فيس بوك" مقطع فيديو لعواد خلال مداعبة الكرة، معلقين عليه: "بدو أن حارسنا محمد عواد يمتَلك مهارات أخرى". ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاصة فى المباراة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر. Advertisements

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