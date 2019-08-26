شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فضيات و3 برونزيات لمصر فى الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مدحت معتز، لاعب منتخب مصر للسلاح المركز الثاني والميدالية الفضية في دورة الألعاب الأفريقية المقامة في المغرب.

خسر معتز مدحت المباراة النهائية أمام بطل تونس، فيما حقق مهاب سامر لاعب منتخب مصر الميدالية البرونزية.

كما حققت نهى هاني المركز الثاني والميدالية الفضية في سلاح الشيش، حيث خسرت في المباراة النهائية أمام بطلة تونس.

وحققت يارا الشرقاوي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

يرأس بعثة مصر في السلاح عبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلاً من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف وإسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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فيما اكتفت اللاعبة المصرية فريال أشرف بطلة الكاراتيه بالحصول على ميدالية فضية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وواجهت اللاعبة المصرية في نهائي وزن 49 كجم، منافستها المغربية نسرين بوروك لتنجح لاعبة المغرب في الفوز بالذهبية بنتيجة 1-0.

كما حصلت بطلة مصر للكاراتيه منة شعبان على الميدالية الفضية، وواجهت منة شعبان في نهائي وزن فوق 68 كجم، منافستها التونسية شاهيناز جامع على صالة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

ونجحت لاعبة تونس في الفوز بنتيجة المباراة لصالحها في النهاية بنتيجة 3-2، لتكتفي لاعبة مصر بالفضية.

وسبق لبعثة مصر في الكاراتيه أن حصدت 4 ميداليات برونزية في الصباح جاءت عن طريق طه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه للرجال، بجانب 4 فضيات عن طريق سارة عاصم في الكاتا الفردي للسيدات، وأحمد شوقي في الكاتا الفردي للرجال، ورضوى سيد في وزن 50 كجم كوميتيه سيدات، وعبد الله ممدوح في وزن 75 كجم، بجانب ذهبيتين عن طريق مالك سلامة وزن 60 كجم، وياسمين حمدي في وزن 55 كجم.