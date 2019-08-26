شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ودية الجونة أمام روجاسكا السلوفينى بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب سوء الأحوال الجوية فى إلغاء المباراة الودية بين الجونة وروجاسكا السلوفينى فى إطار فعاليات معسكر الإعداد للموسم الجديد. وتعادل الجونة بهدفين لمثلهما فى المباراة الودية السابقة أمام سيلى السلوفيني. ويقيم فريق الجونة معسكرًا مغلقًا بدولة سلوفينيا فى إطار استعداداته للدورى الممتاز المزمع انطلاقه اواخر سبتمبر المقبل، بعدما نجح فى تدعيم صفوفه بعدد كبير من لاعبى الأهلى على رأسهم تجديد اعارة الثلاثى أكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ريان بالإضافة للتعاقد مع الرباعى إسلام محارب وعمرو بركات ومحمد نجيب وعمر رضوان .

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