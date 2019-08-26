شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عماد النحاس يثير خلافا داخل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار استقدام عماد النحاس، المدير الفنى الحالى للمقاولون العرب، للعمل ضمن الجهاز الفنى للأهلى خلافا بين أعضاء لجنة الكرة بالقلعة الحمراء، ما بين مؤيد لقدومه ومعارض للفكرة.

وكشف مصدر مطلع داخل إدارة النادى الأهل أن تواجد أمير توفيق، مدير التعاقدات، فى ألمانيا حاليا يأتى للحصول على توقيع أحد المدربين الألمان، وهو الذى يعد الخيار الأول للإدارة الحمراء ويلقى قبولا لدى محمود الخطيب رئيس النادى.

وانقسم أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى لفريقين بين مؤيد ومعارض للتعاقد مع مدرب نادى المقاولون للعمل مع المدرب الجديد فى الأهلى.

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