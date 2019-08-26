شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. قائد الأهلى السابق يفتح النار على وليد أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثيرت التكهنات حول مصير المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى، سواء بالرحيل فى الانتقالات الصيفية الجارية أو البقاء فى صفوف الفريق الأحمر، بعد حملة الانتقادات الشديدة التى طالت اللاعب بسبب إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، وعدم قدرته على تحمل الضغوط.

من جانبه، فتح شادى محمد قائد الأهلى الأسبق، النار على المهاجم المغربى وليد أزارو بعد ظهوره بمستوى ضعيف خلال المباريات السابقة، خاصة مباراة بيراميدز فى كأس مصر، التى خرج على إثرها الأهلى من بطولة كأس مصر.

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وأكد شادى محمد أن من شأن التعاقد مع اللاعبين الأجانب لإحداث الفارق والمنافسة على تحقيق الألقاب القارية وأهمها دورى أبطال أفريقيا، وليس تحقيق لقب محلى فقط.

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