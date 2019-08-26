انطلاق ثاني أيام بطولة zed الدولية للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

انطلقت ثاني ايام بطولة zed الدولية للناشئين، مساء اليوم الاثنين، التي تقام لأول مرة في مصر وسط تواجد عدد من نجوم الكرة المصرية.

وخاض أمس جميع الفرق اولى مبارياتهم بالبطولة، حيث أجريت ٦ مباريات بنظام المبارتين في نفس الوقت.

و أجريت صباح أمس الأحد مراسم قرعة البطولة والتي تحتضنها مصر خلال الفترة ما بين 25 اغسطس وحتى 30 أغسطس الجاري.

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وتضم البطولة التي تقام لأول مرة في مصر 12 فريقا بينهم أربع فرق مصرية.

وسيتنافس كل من فرق "جينت- فالنسيا - بارما -الافريقي التونسي- يونج ستارز- باريس سان جيرمان- باريس zed-باريس كونكورديا- مارسيليا-اوتريخت- بيسكارا- الصفاقسي".

وتُقام البطولة بنظام تقسيم الفرق الى مجموعتين تضم كل مجموعة ٦ فرق تتنافس فيما بينها ليصعد اول ثلاث فرق من كل مجموعة ليكون بذلك ٦ فريق يقام بينهم دوري ويلعب الاول والثاني للفوز باللقب.