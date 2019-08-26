مجدي عبدالغني يكشف حقيقة تحقيق "الأموال العامة" معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، ما تردد بشأن التحقيق معه من قبل الأموال العامة بعد تقديم استقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة.

وكتب عبدالغني، عبر حسابه على تويتر اليوم الإثنين: "تناولت بعض المواقع أخبارًا مغلوطة عني، وهو الأمر الذي أساء لي".

وأضاف: "طوال سنوات تواجدي بالاتحاد لم أشغل أي منصب مالي، وكنت بعيدًا تمامًا عن أية نواح مادية أو مالية، وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات".

يذكر أن مجدي عبدالغني تقدم باستقالته من اتحاد الكرة بعد الإقصاء المبكر لمنتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 للمسابقة على يد جنوب إفريقيا (1-0).