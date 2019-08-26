حسين السيد يوضح.. هل يرحل إلى الإسماعيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد حسين السيد، الظهير الأيسر للأهلي، أنه يدرس عدة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء هذا الصيف، نافيًا وجود أي مفاوضات مع الإسماعيلي لضمه.

وقال حسين السيد في تصريحات صحفية نقلها مراسل الخليج 365 اليوم الإثنين: "لم يفاتحني أحد من الإسماعيلي للانضمام إليه في الفترة المقبلة".

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وأضاف: "لم يتصل بي أي مسؤول من الإسماعيلي لضمي، وما يتردد عبر وسائل الإعلام لا أعلم عنه شيئا".

وأتم: "أنتظر حسم مستقبلي خلال أيام، وهناك أكثر من عرض أدرسه لاختيار الأفضل".

يُذكر أن صاحب الـ27 عامًا عاد إلى الأهلي بعد فترة الإعارة التي قضاها في نادي الاتفاق السعودي لمدة عام ونصف العام، لكن لم يتم قيده في القائمة الأفريقية للأحمر.