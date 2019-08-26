جالاتا سراي يعرض "نصف الراتب" على النني لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية تركية، أن نادي جالاتا سراي عرض مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني كراتب إسبوعي، على اللاعب محمد النني من أجل ضمه في الفترة الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ميليت التركية، فإن جالاتا سراي عرض المبلغ على النني، وهو ما لم يحفز اللاعب المصري للموافقة على العرض.

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ويتقاضى النني مبلغ يتراوح بين 50 ألف إلى 55 ألف جنيه إسترليني مع نادي أرسنال، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية إنجليزية في وقت سابق.

وكان أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال قد أكد في تصريحات سابقة، أن النني عليه الخروج من أرسنال خلال الفترة الحالية والبحث عن نادِ يتيح له فرصة المشاركة بصورة أكبر.

الجدير بالذكر أن النني لم يظهر حتى الآن مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية عن وجود عروض تركية وفرنسية لضمه.