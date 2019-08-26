"الشرقية الدليل".. مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة لن ينفذ قرار إلغاء الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لن يتم تنفيذ حكم إلغاء الهبوط، وشدد على أن مسابقة الدوري الموسم المقبل ستكون من 18 ناديا وليس 21 ناديا.

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي قد أصدر حكما يقضي بإلغاء هبوط بتروجيت والداخلية والنجوم للقسم الثاني، واستمرارهم في الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وأشار المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "لا يوجد أي اخلال بشروط مسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي، حتى المباريات التي تم استكمالها بعد كأس أمم أفريقيا، لُعبت وفقا للقوانين القديمة للاتحاد الدولي لكرة القدم".

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وواصل "الأندية التي هبطت بشكل رسمي، انهت كل مبارياتها قبل أمم أفريقيا، والأندية نفسها لعبت المباريات دون مشاكل، والأندية التي تضررت باللعب بعد أمم أفريقيا لم تشتكي".

وشدد "دوري موسم 2019/2020 من 18 ناديا".

واختتم "لن يتم تنفيذ حكم إلغاء الهبوط، من قبل حصل الشرقية على حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي لكي يصعد للدجة الثانية، ولم يتم تنفيذه بسبب عدم وجود اسانيد قوية".