فرح أحمد تحقق ذهبيه الجمباز العام بدورة الألعاب الإفريقية وفرح سيد الفضية

حققت فرح أحمد المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات الجمباز فردي عام بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب. المقامة بالمغرب. جاء في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبه المصرية فرح سيد ليتفوق الجمباز المصري في الفردي العام ويحقق الذهبية والفضية. المصرية فرح سيد ليتفوق الجمباز المصري في الفردي العام ويحقق الذهبية والفضية. وحقق فريق السيدات الميدالية الذهبية لفرق العام سيدات.

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