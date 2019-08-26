بالصور.. منتخب سيدات الجمباز يحقق ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

حقق منتخب مصر للسيدات للجمباز المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب. المقامة في المغرب. تفوق منتخب سيدات مصر للجمباز على الجزائر التي جاءت في المركز الثاني في الترتيب. التي جاءت في المركز الثاني في الترتيب. وأضاف منتخب الجمباز الجماعي للسيدات ميدالية جديدة للبعثة المصرية التي تواصل حصد الميداليات المتنوعة.

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